Після візиту до ТЦК деякі українці знову опиняються у розшуку: в Нацполіції пояснили чому

В Україні стаються випадки, коли громадян після візиту до територіального центру комплектування знову виявляють у базах розшуку під час поліцейських перевірок. Це може бути пов’язано з несвоєчасним внесенням даних, незавершеним оформленням документів або повторною повісткою.

Деталі пояснив голова Нацполіції Іван Вигівський в інтервʼю «РБК-Україна».

За його словами, такі ситуації непоодинокі. Поліцейські під час перевірок інколи повторно виявляють у базах розшуку людей, яких раніше вже доставляли до ТЦК.

Вигівський зазначив, що одна з причин полягає в тому, що під час першого візиту до ТЦК у людини могли встановити підстави для відстрочки, однак ці дані не встигли вчасно внести до системи. Також причиною може бути незавершене оформлення документів.

Ще один поширений випадок — коли людину доправили до ТЦК, але через відсутність паспорта або необхідність додаткового медичного обстеження їй видали нову повістку. Якщо вона не з’явилася у призначений час для завершення процедури, статус розшуку продовжується автоматично.

Крім того, голова Нацполіції звернув увагу на те, що потрібен певний час для синхронізації баз даних. Поки триває військово-лікарська комісія або перевірка документів, ТЦК може не знімати запит на доправлення особи.

Щоб уникнути повторного доправлення до ТЦК, Вигівський порадив громадянам завжди мати з собою документи, які підтверджують право на відстрочку або перебування у процесі проходження комісії. Це, за його словами, дає змогу підтвердити статус на місці під час перевірки.

Водночас очільник Нацполіції визнав, що правоохоронці щодня документують і факти незаконної діяльності, зокрема отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ТЦК. За його словами, мобілізаційні заходи мають проводитися чесно та прозоро, без перекладання відповідальності між органами.

Раніше в Україні спростили процедуру подовження бронювання працівників через «Дію» — без необхідності спочатку знімати чинний статус. Якщо раніше роботодавці мусили розброньовувати співробітника, а потім подавати нову заявку, то тепер процес став безперервним.

Раніше уряд розширив перелік критично важливих підприємств для бронювання. Так, у ньому з’явилися нові категорії бізнесу, які безпосередньо забезпечують потреби армії. Зокрема, компанії, що перевозять військові вантажі, а також займаються ремонтом, утриманням та експлуатацією озброєння і техніки.