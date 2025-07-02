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Після вибуху мешканцям Житомирської громади дали поради щодо безпеки
Причини вибуху, який спричинив масштабну пожежу, все ще з’ясовують.
Мешканцям Житомира та навколишніх сіл радять щільно зачинити вікна через сильну пожежу внаслідок вибуху, який пролунав у селі Березина в середу, 2 липня.
Про це йдеться в повідомленні Житомирської ОВА.
Мешканцям Житомирської громади радять:
зачинити вікна;
мінімізувати перебування на вулиці;
пити більше води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У повідомленні пояснили, що близько 18:00 на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, стався вибух та триває пожежа, причини яких з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше у Житомирській ОВА повідомили про щонайменше двох загиблих та 15 людей, які отримали поранення.