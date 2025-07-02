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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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Після вибуху мешканцям Житомирської громади дали поради щодо безпеки

Причини вибуху, який спричинив масштабну пожежу, все ще з’ясовують.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
вибух біля Житомира

Вибух біля Житомира / © ТСН

Мешканцям Житомира та навколишніх сіл радять щільно зачинити вікна через сильну пожежу внаслідок вибуху, який пролунав у селі Березина в середу, 2 липня.

Про це йдеться в повідомленні Житомирської ОВА.

Мешканцям Житомирської громади радять:

  • зачинити вікна;

  • мінімізувати перебування на вулиці;

  • пити більше води;

  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У повідомленні пояснили, що близько 18:00 на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, стався вибух та триває пожежа, причини яких з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Житомирській ОВА повідомили про щонайменше двох загиблих та 15 людей, які отримали поранення.

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