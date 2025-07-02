Після вибуху мешканцям Житомирської громади дали поради щодо безпеки

Вибух біля Житомира / © ТСН

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Мешканцям Житомира та навколишніх сіл радять щільно зачинити вікна через сильну пожежу внаслідок вибуху, який пролунав у селі Березина в середу, 2 липня.

Про це йдеться в повідомленні Житомирської ОВА.

Мешканцям Житомирської громади радять:

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зачинити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У повідомленні пояснили, що близько 18:00 на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, стався вибух та триває пожежа, причини яких з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Житомирській ОВА повідомили про щонайменше двох загиблих та 15 людей, які отримали поранення.