Після вивезення людей з Олешків: Зеленський розповів про нові плани евакуації

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримала б розширення практики евакуації людей із тимчасово окупованих територій за прикладом операції з вивезення жителів Олешків. Це питання українська делегація планує порушити під час зустрічей у Білому домі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю в Мадриді президент розповів кореспондентці ТСН Олені Черняковій.

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За словами глави держави, відповідну тему сьогодні мають підняти уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Водночас Зеленський зазначив, що не знає, якою буде реакція американської та російської сторін.

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«Були такі думки, безумовно Україна підтримала б таке рішення. Безумовно Лубінець і Арахамія піднімуть це питання сьогодні в тому чи іншому форматі у Білому домі. Не знаю, як відреагує американська сторона або російська сторона», — сказав президент.

Він наголосив, що головним результатом таких домовленостей має бути повернення людей додому. Водночас Україна усвідомлює ризики, які супроводжують подібні операції.

Зеленський також прокоментував інформацію про те, що російська сторона підтягнула техніку під час реалізації домовленостей. За його словами, розраховувати на чесну поведінку Росії під час переговорів не варто.

«Ми ж не можемо розраховувати з вами на чесні переговори. І люди не повинні витрачати свою енергію на таку реакцію. Чекати і очікувати, що хтось буде грати за правилами, не варто і не можна», — зазначив він.

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Президент підкреслив, що пріоритетом було припинення вогню на невеликій ділянці, щоб люди могли залишити заблоковані населені пункти. За його словами, це було важливо не лише для жителів Олешків, а й для людей, які мешкають на Херсонському напрямку.

Україна, як пояснив Зеленський, передає американській стороні інформацію про інші можливі ділянки, де можна організувати подібні заходи. Йдеться про тимчасово окуповані території, де люди опинилися заблокованими або перебувають у складних умовах.

«Я просив військових Хмару і Драпатого (міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий — ред.) відпрацювати, які напрямки. Просто ми радимо це, ми не можемо на це сильно впливати, тому що вони під контролем ворога. Але ми радимо це, і відповідно таку інформацію також американська сторона буде мати», — додав президент.

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Нагадаємо, 5 листопада перша леді США Меланія Трамп провела зустріч із представниками України та Росії в Білому домі.

Українську сторону на переговорах представляли уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Також йшлося про те, що президент Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Це найвища державна нагорода України для відзначення жінок.

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