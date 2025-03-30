Після збою у системі "Укрзалізниці" відновили дві важливі функції

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

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Після збою в системі, «Укрзалізниця» повернула дві важливі функції у своєму застосунку.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

«Застосунок Укрзалізниці продовжує відновлювати важливий функціонал: вже зараз знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у вашому смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів», — ідеться у повідомленні.

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Однак наразі верифікація через Дія.Підпис, моніторинг з автовикупом, пільги для студентів та відновлення функції «обіймашок» перебувають на стадії відновлення.

Нагадаємо, вже 29 березня в онлайн-сервісах «Укрзалізниці» з продажу квитків не було зафіксовано збоїв, і вони стабільно працювали, дозволяючи пасажирам без проблем бронювати квитки на різні напрямки.

Раніше ми писали про те, що 28 березня в «Укрзалізниці» стався масштабний технічний збій, було неможливо придбати квитки ні на сайті, ні в додатку.