Після зустрічі з працівниками ТЦК чоловік впав у кому: що сталося

Мешканець Дніпра восьму добу перебуває у комі після нападу невідомих у балаклавах. За словами його дружини, до інциденту причетні працівники ТЦК, оскільки він встиг повідомити їй, що його забирають на військово-лікарську комісію.

Про це повідомляє «Суспільне».

Після дзвінка чоловіка жінка відстежила його за геолокацією телефону і приїхала до однієї з лікарень Дніпра.

Вона зазначила, що всередину медзакладу її не пропустили, а через 40 хвилин сюди приїхала «швидка» і її чоловіка передали медикам. За її словами, він скаржився на сильний біль голови і в нього була блювота із кров’ю.

У лікарні, куди доправили потерпілого, він впав у кому. У нього діагностували черепно-мозкову травму і провели термінову операцію.

Медики не коментують стан пацієнта.

Після розголосу в соцмережах знайшлися свідки, які бачили, як чоловіка, що лежав на землі, забирають у бусик невідомі люди без військової форми та в балаклавах.

Жінка стверджує, що з військово-обліковими документами у чоловіка було все гаразд, в розшуку він не перебував.

Речниця обласного ТЦК та СП Олена Кузіна стверджує, що чоловік дістав травму через власну необережність, коли тікав від групи оповіщення.

«Він перечепився і впав. Військовослужбовці групи оповіщення його знайшли, він в той час сидів на мокрому асфальті. Йому викликали карету швидкої допомоги, яка доправила його до лікувального закладу», — сказала чиновниця.

У пресслужбі Дніпровського районного управління поліції повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження й триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суворе покарання для членів ВЛК та співробітників ТЦК за умисні порушення у процесі мобілізації.