ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4220
Час на прочитання
2 хв

Після зустрічі з працівниками ТЦК чоловік впав у кому: що сталося

З військово-обліковими документами у чоловіка було все гаразд, в розшуку він не перебував.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Мешканець Дніпра восьму добу перебуває у комі після нападу невідомих у балаклавах. За словами його дружини, до інциденту причетні працівники ТЦК, оскільки він встиг повідомити їй, що його забирають на військово-лікарську комісію.

Про це повідомляє «Суспільне».

Після дзвінка чоловіка жінка відстежила його за геолокацією телефону і приїхала до однієї з лікарень Дніпра.

Вона зазначила, що всередину медзакладу її не пропустили, а через 40 хвилин сюди приїхала «швидка» і її чоловіка передали медикам. За її словами, він скаржився на сильний біль голови і в нього була блювота із кров’ю.

У лікарні, куди доправили потерпілого, він впав у кому. У нього діагностували черепно-мозкову травму і провели термінову операцію.

Медики не коментують стан пацієнта.

Після розголосу в соцмережах знайшлися свідки, які бачили, як чоловіка, що лежав на землі, забирають у бусик невідомі люди без військової форми та в балаклавах.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Жінка стверджує, що з військово-обліковими документами у чоловіка було все гаразд, в розшуку він не перебував.

Речниця обласного ТЦК та СП Олена Кузіна стверджує, що чоловік дістав травму через власну необережність, коли тікав від групи оповіщення.

«Він перечепився і впав. Військовослужбовці групи оповіщення його знайшли, він в той час сидів на мокрому асфальті. Йому викликали карету швидкої допомоги, яка доправила його до лікувального закладу», — сказала чиновниця.

У пресслужбі Дніпровського районного управління поліції повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження й триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає суворе покарання для членів ВЛК та співробітників ТЦК за умисні порушення у процесі мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
4220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie