Публічно Трамп знову припустив, що Путін намагається затягнути час, і це його непокоїть. Разом із цим президент США впевнений, що очільник Кремля насправді хоче укласти угоду.

«Знаєте, я все своє життя грав із найкращими. І в мене все виходило дуже добре. Я уклав вісім таких угод (Трамп повторює, що вже зупинив вісім війн у світі — Ред.) і збираюся укласти дев’яту. Думаю, що він (Путін — Ред.) хоче укласти угоду», — заявив Трамп, приймаючи Зеленського на обід у Білому домі.

Угода, за словами Трампа, — це негайне замороження бойових дій по сьогоднішній лінії фронту. Проте в адміністрації США не кажуть, як змусять Путіна погодитися на припинення вогню без територіальних поступок з боку України — умови від якої Кремль так і не відмовився. Вже не кажучи про покарання Росії за порушення режиму припинення вогню та надання Україні надійних гарантій — наприклад ракет «Томагавк» — які стримають Москву від продовження агресії.

Натомість Трамп погодився на другий після ганебної Аляски саміт із Путіним у Будапешті без жодних попередніх поступок з боку Кремля, як-то оголошення режиму припинення вогню на 30 днів, на чому ще навесні наполягали самі США, чи зупинки ударів РФ по українській енергетиці. Європейські ж союзники замість демонстрації сили зайняли вичікувальну позицію. За інформацією Axios, британський прем’єр Кір Стармер запропонував розробити разом зі США проєкт мирної угоди для України за зразком мирного плану Трампа по Газі. Німецький канцлер Фрідріх Мерц, як пише DW, теж заявив, що Україні потрібен мирний план.

Що показала чергова зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі? Чому адміністрація США так відчайдушно прагне до оборудки з Кремлем, штовхаючи Україну до територіальних поступок? Та чим для Києва може закінчитися «другий» Будапешт? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Багато західних ЗМІ порівнюють п’яту зустріч Трампа з Зеленським у п’ятницю, 17 жовтня, з першим візитом українського президента до Білого дому 28 лютого, який закінчився гучним скандалом. Його, нагадаємо, спровокував сам Трамп, його віцепрезидент Джей Ді Венс, який звинувачував Зеленського у невдячності, та члени команди Трампа, які навіть дорікнули українському президенту відсутністю класичного костюма. Цього разу скандалу не було, і Трамп навіть похвалив костюм Зеленського.

«Він виглядає чудово в цьому піджаку. Це гарно. Сподіваюся, люди це помітять. Це насправді дуже стильно. Мені подобається», — сказав Трамп, сидячи напроти Зеленського.

Але на цьому гарні новини для України з Вашингтона закінчуються. ТСН.ua вже писав, що після четвертої зустрічі Зеленського з Трампом у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН наприкінці вересня, коли українська сторона передала запит на отримання американських ракет «Томагавк» — потужної далекобійної зброї, сама наявність якої у Києва могла б стати хорошим стримуючим фактором для Москви — ця тема буквально заполонила інформаційний простір по обидва боки Атлантики.

Так, останніми роками виробництво «Томагавків» у США коливалося від 55 до 90 штук на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, у 2026 році США планують закупити лише 57 таких ракет. Тобто як бачимо, їх в принципі не так багато.

Проте Трамп активно використовував тему можливості надання Києву «Томагавків», щоб зробити Росію більш поступливою. Президент США навіть заявляв, що Україна хоче піти в наступ і здатна повернути «всі свої території у первинному вигляді». Але після вже восьмої телефонної розмови Трампа з Путіним у четвер, 16 жовтня, — за день до візиту Зеленського до Білого дому — тон і зміст заяв американського президента змінилися кардинально.

Хоч український президент і запропонував угоду — тисячі українських дронів в обмін на «Томагавки» — Трампа це не дуже зацікавило. По-перше, поки що США не відчувають такої дронової загрози, як країни ЄС чи тим паче Україна. По-друге, президент США відповів, що має багато дронів: «Ми будуємо свої і купуємо в інших». А щодо ракет «Томагавк» він сказав, що США також хочуть їх мати, тому роздаватимуть речі, які потрібні для захисту самої Америки.

«Сподіваюся, ми зможемо завершити війну, не потребуючи „Томагавків“. Ми досить близькі до цього», — додав Трамп.

За даними Кільського університету, у липні-серпні, порівняно з першою половиною 2025 року, військова допомога союзників України скоротилася на 43%. І це навіть враховуючи ініціативу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — «Перелік пріоритетних вимог для України», що передбачає закупівлі американської зброї для України коштом європейських країн, яку координує НАТО.

Тому Україна не може втратити такого союзника, як США. До того ж насправді проблема не у наявності чи відсутності у Києва ракет «Томагавк», а у збільшенні тиску на Путіна. Адже крім «Томагавків» Київ може також розраховувати на крилаті ракети JASSM для F-16 дальністю польоту від 370 до 900 км. Їхніх запасів на складах Пентагону більше, ніж «Томагавків». Також усі чомусь забули про німецькі ракети Taurus, які можуть серйозно пошкодити Керченський міст.

Саме цей крок міг би дійсно стати потужним ударом по Путіну, і США можуть попрацювати з Німеччиною, щоб переконати Фрідріха Мерца все ж ухвалити це рішення. А поки що канцлер Німеччини констатує очевидне:

«Візит (до США — Ред.) не пройшов так, як сподівався Зеленський. Це робить допомогу Європи ще більш важливою, адже війну можна закінчити лише за умови військової сили України. Капітуляція для України не є варіантом, бо тоді Росія нападе на наступну європейську країну».

Навіть попри свіжі опитування громадської думки в США, які вказують, що 73% виборців Республіканської партії підтримують надання Україні зброї, а 86% — запровадження нових санкцій проти Росії, щоб змусити її закінчити війну, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати втомилися від війни в Україні, терпіння Трампа та американців на межі, тому обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на землі і дійти до мирної угоди.

Саме це було головним меседжем Трампа під час зустрічі з Зеленським у Білому домі. Намагаючись і далі грати роль медіатора та посередника, наче це не Росія розв’язала повномасштабну війну проти України, причиною продовження бойових дій американський президент назвав мову ворожнечі між Зеленським та Путіним, мовляв, вони сповнені ненависті один до одного, що заважає врегулюванню.

Достеменно невідомо, що саме знову вплинуло на зміну думки Трампа та повернення його прихильності до Росії: восьма більш ніж двогодинна телефонна розмова з Путіним у четвер, 16 жовтня, коли вони домовилися зустрітися в Будапешті; історична лекція Путіна про Рюрика на Алясці (за інформацією Financial Times, саме про це Путін довго розповідав Трампу в Анкориджі); чи шизофренічна пропозиція спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва звести «тунель Путіна-Трампа», який може з’єднати США та Росію через Берингову протоку.

Але згода на другий саміт із Путіним після ганьби на Алясці, ще й напередодні 31-ї річниці підписання Будапештського меморандуму (5 грудня 1994 року — Ред.) — це черговий подарунок Кремлю. Чому ж США так відчайдушно намагаються укласти оборудку з Путіним? ТСН.ua вже писав, що в адміністрації США схоже знову взяла гору ідея продовжити спроби відірвати Росію від Китаю. Політика залякування Пекіна новими вже 500% тарифами й подальше загострення торговельної війни зайшла в глухий кут.

Пекін у відповідь заблокував експорт рідкоземельних металів. Нагадаємо, що КНР контролює близько 70% їхнього видобування та ще 90% переробки. А це не лише удар по аерокосмічній та галузі виробництва електроніки, а й по оборонці, медицині та автомобільній промисловості. А Кремль, що вже давно не є секретом, давно пропонує адміністрації Трампа спільну розробку й видобуток російських родовищ рідкоземельних металів.

Європейські союзники України, замість того, щоб продемонструвати свою суб’єктність, і далі намагаються догодити Трампу, заявляючи, що Україні потрібний проєкт мирної угоди за зразком мирного плану Трампа по Газі.

Наші європейські союзники воліють вочевидь не згадувати про формулу миру, яку президент Зеленський презентував ще восени 2022 року, та про перший саміт формули миру у Швейцарії у червні 2024 року. Та й щодо мирного плану Трампа по Газі є багато запитань, а експерти сумніваються в його довговічності та повному втіленні в життя. Тож, замість того, щоб погоджуватися на відкриття повітряного коридору до Будапешта для літака Путіна, ЄС варто заявити рішучий протест щодо проведення другого саміту Трампа та Путіна, які вирішуватимуть архітектуру європейської безпеки без представників самої Європи, в Угорщині — країні-члені ЄС і НАТО.