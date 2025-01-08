Після 28 лютого частину заброньованих українців мобілізують: що відомо

В Україні після 28 лютого у всіх військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Враховуючи що такі військовозобов'язані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобов'язаних. Все в межах закону", - наголосив нардеп.

З його слів, керівники ТЦК і СП йдуть на зустріч оборонним підприємствам, підприємствам зв'язку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників.

"Мобілізаційне завдання бронювання військовозобов’язаних працівників зазвичай агропромислового сектору, для виробництва номенклатури, розуміння обсягів виробництва необхідної продукції, для військових. Мобзавдання має встановлюватись з врахуванням потужності підприємств. Тобто бути таким, яке підприємство може виконати", - пояснив Федієнко.

Нардеп нагадав, що бронювання працівника встановлюється Міністерством економіки. Якщо навіть підприємством на певний час втрачало мобілізаційне завдання, бронювання працівника залишалося чинним.

"Все знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств, мобілізацією та поповненням особовим складом ЗСУ. Тому після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, буде мобілізований до ЗСУ та інших військових формувань", - наголосив Олександр Федієнко.

Як повідомлялося, ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук. Зокрема, йдеться про громадян, які порушили правила військового обліку і не виконують своїх законних обов'язків.

Читайте також:

Зміни з 1 грудня: Зимова єПідтримка, Збільшення податків, Нові правила бронювання працівників