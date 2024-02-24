Після 5 березня буде температурний "сюрприз": синоптикиня дала прогноз на початок весни

Погода в Україні стає все теплішою, уже відчувається наближення весни. На початку березня погодні умови будуть схожими до тих, які є зараз.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для радіо NV.

"Календарна весна розпочнеться дуже схожою погодою, яка в нас зараз на території України. Буде дещо більше прояснень, антициклон дещо посилиться на середину наступного тижня. Нічна температура може навпаки, дещо знизитись у більшості регіонів, навіть у західних областях, а в денні години залишатиметься у плюсових значеннях, але також вже не такі високі. Трошки зниження температури, але загалом спокійна, вже можна говорити майже весняна погода", – зазначила вона.

Водночас вона уточнила, що "після 5 березня температура принесе неприємний сюрприз".

"Така циклічність погоди закономірна, зараз потепління, потім, до речі, десь після 5 березня може бути певне зниження температури", – сказала Птуха.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні на початку весни може бути нестійкою.

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