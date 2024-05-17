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Після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві зникло світло

Після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві зникло світло

У Криму відбивають атаку безпілотників / Фото: Вікіпедія

У Криму розпочався блекаут.

У ніч проти 17 травня 2024 року невідомі дрони атакували тимчасово окупований півострів Крим

Про це інформують очевидці. 

У Балаклаві кажуть, що зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. У цьому місті також нібито триває "робота ППО російських окупантів", щоб збити безпілотники, які ведуть атаку. 

Водночас - світла немає у частині Балаклави, а й у окремих районах Севастополя. 

Зауважимо, що Балаклавська ТЕС – ймовірний об'єкт атаки безпілотників. 

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня було завдано удару по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. За інформацією російського опозиційного телеграм-каналу ASTRA, внаслідок удару було знищено ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрати серед особового складу.

Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку".

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