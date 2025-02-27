Після атаки “Шахедів” у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка: фото, відео

Увечері в четвер, 27 лютого, російська армія атакувала ударними безпілотниками типу “Шахед” місто Запоріжжя.

Відео та фото наслідків атаки опублікував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок ворожого удару виникла пожежа в одній із квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Після атаки “Шахедів” у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка

Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено інші житлові квартири, приватні будинки та гаражі.

Наразі відомо про одну постраждалу — 82-річній жінці знадобилася допомога медиків.

Наслідки атаки "Шахедів" у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

“Пенсіонерка постраждала від ворожої атаки БпЛА. Їй надається вся необхідна допомога”, - повідомив Іван Федоров.

Постраждалій жінці надали медичну допомогу / Фото: Запорізька ОВА

На місці ворожої атаки працюють рятувальники ДСНС та всі оперативні служби.

На місці удару працюють рятувальники / Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вдарили по житловому будинку під Києвом. На місці трагедії загинуло подружжя. Це – відомий хірург та телевізійниця.

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