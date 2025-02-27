Після атаки “Шахедів” у Запоріжжі загорілася багатоповерхівка: фото, відео

Внаслідок ворожої атаки постраждала 82-річна жінка, якій знадобилася допомога медиків.
Увечері в четвер, 27 лютого, російська армія атакувала ударними безпілотниками типу “Шахед” місто Запоріжжя.
Відео та фото наслідків атаки опублікував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа в одній із квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.
Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено інші житлові квартири, приватні будинки та гаражі.
Наразі відомо про одну постраждалу — 82-річній жінці знадобилася допомога медиків.
“Пенсіонерка постраждала від ворожої атаки БпЛА. Їй надається вся необхідна допомога”, - повідомив Іван Федоров.
На місці ворожої атаки працюють рятувальники ДСНС та всі оперативні служби.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти вдарили по житловому будинку під Києвом. На місці трагедії загинуло подружжя. Це – відомий хірург та телевізійниця.
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