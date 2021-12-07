Після аварії під Черніговом МВС готує законопроєкти про підвищення безпеки дорожнього руху

Після аварії під Черніговом МВС готує законопроєкти про підвищення безпеки дорожнього руху

Очільник МВС наголосив, патрульна поліція буде суворо каратиме водіїв за порушення ПДР.

Сьогодні, 7 грудня, вранці під Черніговом сталася трагедія - зіткнулася маршрутка з вантажівкою. Моторошна аварія забрала 13 життів. Аби підвищити рівень безпеки дорожнього руху, Міністерство внутрішних справ готує законопроєкти.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник МВС Денис Монастирський.

"У цьому місяці за моєю ініціативою до Верховної Ради України буде внесено законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху" - написав посадовець.

Він наголосив, поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії для встановлення винних. Також він закликав усіх дотримуватися правил дорожнього руху.

"Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху", - додав Монастрирський.

Нагадаємо, смертельна аварія трапилася поблизу села Брусилів Чернігівського району. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про смертельну аварію.

Читайте також: