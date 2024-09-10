"Після цієї стадії іде секс": військова заявила про домагання в армії та надала докази

Після домагання минуло понад два місяці, але офіційного розслідування у підрозділі не провели, а ймовірний кривдник самовільно залишив частину.

Українська військова медикиня Оксана заявила про сексуальні домагання до неї під час служби та про тиск з боку командування. На сьогодні психологічний стан жінки погіршився, її переводять до іншої частини.

Про це повідомили журналісти проєкту "Слідство. Інфо".

Оксана заявила про сексуальне домагання з боку свого колеги – військового водія Сергія. Вона надала журналістам відеодоказ цього. Так, жінка записала розмову з колегою, яка відбулася 6 червня дорогою зі Львова на полігон, який розташований в області. Там Оксана разом з іншими членами своєї частини завершувала злагодження перед виїздом до зони бойових дій. Відбувалися останні підготування, жінка забирала зі Львова медикаменти, а її колега – військовий водій – віз Оксану назад на полігон.

"Ми їдемо з Сергієм у машині, він починає мені говорити нісенітниці про те, що я маю бути його жінкою, що він давно без сексу. Я йому кажу: "Слухай, у нас в житті всяке може бути. Я маю вийти заміж, я маю народити дітей у перспективі. Мені потрібні нормальні серйозні стосунки, а не незрозуміло що", – розповіла медикиня.

У якийсь момент вона почала приховано знімати на відео те, що відбувалося в автівці.

Фрагмент розмови військової з водієм:

– У чому я винна?

– У тому, що ти дівчина, ми з тобою дуже близькі, а ти не хочеш займатися зі мною любовʼю.

– Я тебе поважаю як друга.

– Не треба мені ніякої поваги, який я тобі друг? Не друг я тобі. Після цієї стадії іде секс, у будь-якому випадку, хочеш ти чи не хочеш. Ну, правильно я тобі кажу?

Військова медикиня поділилася, що почувалася некомфортно під час цієї розмови, колега психологічно тиснув на неї. Оксана намагалася різко відповідати Сергієві, але тоді він починав грубо говорити і "зривався" на неї.

Коли військові виїхали з Новояворівська на Львівщині, Сергій наполіг на тому, щоб вони з Оксаною заїхали на озеро.

"Після того, як він поплавав, ми підійшли на міст, я почала дивитися у воду, а він каже: "Я хочу з тобою сфотографуватися". Він став біля мене і почав тертися тазом, я розумію, що в людини ерекція. Навколо нікого не було, а я вже налякана. Їдемо. Він сідає в машину, починає говорити, що я його дуже сильно ображаю. Буцім-то він не знає, що йому робити та ми маємо займатися сексом… А в мене починається істерика і вона проявляється сміхом. З одного боку, людина фізично тебе не зґвалтувала. Але ти боїшся щось сказати, бо невідомо як відреагує. При підвищенні голосу, при різких відповідях", – розповіла медикиня.

Вона додала, що не була готова до того, що під час служби хтось може собі таке дозволити: "Я не була готова до того, що тебе можуть лапати, тебе можуть принижувати, тобі можуть пояснювати, що ти маєш бути чиєюсь жінкою, бо ти тут".

Військова медикиня також розповіла журналістам, що має досвід служби в зоні АТО. Від початку повномасштабної війни добровільно пішла до військкомату і була мобілізована як медикиня. Рятувала військових у боях за Лиман, Вовчанськ та Бахмут. Торік жінка за свою службу отримала "Сталевий хрест" – відзнаку головнокомандувача ЗСУ.

Військова медикиня Оксана / Фото: "Слідство. Інфо"

Військова медикиня Оксана / Фото: "Слідство. Інфо"

Журналісти намагалися сконтактувати з Сергієм у різних месенджерах, однак він не відповідає на дзвінки. Його колеги кажуть, що військовий самовільно залишив частину, і від 28 серпня його подали у розшук.

Як на домагання відреагували в полку

Оксана каже, що повідомила командиру свого підрозділу про домагання. Жінка не хотіла, щоб ситуація вийшла за межі батальйону, і не хотіла переведення до іншої військової частини.

Військова зателефонувала до начальника медпункту Андрія і через 10 днів він приїхав на полігон, де відбувалося бойове злагодження. За словами начмеда, він звернувся до командира батальйону та написав рапорт про домагання до підлеглої:

"Через те, що я виступив і став на захист Оксани, група осіб навпаки створила дивну ситуацію. Вони звинуватили медикиню у тому, що це вона провокує, і це все було підтримано головним сержантом".

Журналісти звернулися по коментар до командування полку та підрозділу, аби зʼясувати, що робили командири, дізнавшись про можливе домагання з боку підлеглого.

"Я доповів про можливе домагання командуванню, й Оксані командир батальйону запропонував написати рапорт-пояснення – вона відмовилася. Відтоді від неї жодного формалізованого документа не надходило. Зі слів військовослужбовців, які там були присутні, Сергій попросив вибачення", – розповів т. в. о. командира підрозділу Анатолій.

Також читайте Скандал на Рівненщині: дівчина зняла відео під російський реп на тлі портретів загиблих героїв

У військовій частині також були проведені інструктажі задля недопущення дискримінації за гендерною ознакою та фактів сексуального домагання. Однак у полку відмовилися надавати журналістам копії документів про проведення цих заходів.

Своєю чергою командир полку сказав лише, що знає про ймовірне домагання. На решту запитань відповів помічник зі звʼязків з громадськістю Віктор.

"Рапорт про відмову давати свідчення є. Рапорту про те, щоб ми проводили якесь розслідування, щоб була якась офіційна підстава, – немає. Ми ж офіційно повинні реагувати, для цього у нас повинен бути папірець. А не розмови, які ми вже декілька місяців ведемо. У нас буде комісія з цього питання (відбулася 4 вересня – ред.) від Сухопутних військ України. Конкретно з випадку Оксани, її сигналу. Ця комісія виноситиме своє рішення по факту. Сергій не може бути присутній, бо він самовільно залишив частину. Одна з проблем цієї історії, що чувак зник і з ним немає контакту ні в кого, він втік просто", – розповів Віктор.

За два місяці – жодного розслідування

Оксана заявила, що за два місяці за фактами домагання до неї не було проведено жодного розслідування.

"Зрозумійте мій стан, я вже два місяці сплю, коли можу, а сон нічний у мене тільки медикаментозний і я розумію, що мені немає де шукати захисту. Якщо ти жінка, то ти в армії повністю беззахисна", – розповіла медикиня.

У полку журналістам сказали, що Оксана разом з Сергієм – в одному наказі на переведення до іншої військової частини. Там додали, що обоє показали себе як морально-психологічно нестійкі люди, а такі не відповідають службі у розвідувальному полку.

"Те, що до неї вчиняли сексуальне насильство, – не було причиною переведення. Командування оцінило Оксану за результатами бойового злагодження, що вона не зможе виконувати поставлені задачі. Вона досі не переведена і досі у нас служить", – розповів помічник командира полку зі звʼязків з громадськістю.

На початку серпня Оксана написала заяву до ДБР про домагання, там відкрили кримінальне провадження. Деталей справи жінка не розповідає.

"Увесь цей період, коли я перебувала на бойових, у різних точках, я ніколи не відчувала небезпеки від людей. Я до останнього вірю в наші Збройні сили, в нашу армію і в те, що це просто збіг обставин", – резюмувала військова медикиня.

Журналісти заважили, що мають інформацію про полк, підрозділ – імена та прізвища командирів, – але редакція не вказує їх публічно, оскільки триває розслідування, розпочате після дзвінка постраждалої на гарячу лінію Міноборони.

До слова, у травні Верховна Рада ухвалила закон, який оновив визначення сексуального домагання та насильства за ознакою статі, а також доповнив КУпАП кількома статтями та передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу, громадських робіт чи адмінарешту.

Читайте також: