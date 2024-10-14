Після доби затишшя Україну знову атакують "Шахеди" – де є небезпека

Три ворожі дрони рухаються з Дніпропетровщини у напрямку Лозівського району Харківщини.
У ніч на 15 жовтня Україну знову атакували російські "Шахеди".
Про це пишуть Повітряні Сили.
За їхньою інформацією, станом близько до опівночі ворожі БпЛА на Запоріжжі рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.
Також моніторингові чати писали про вибухи у Черкасах, де теж оголошували повітряну тривогу через "Шахеди".
Нагадаємо, що минула ніч вперше за 48 діб обійшлася без "Шахедів".
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