Після доби затишшя Україну знову атакують "Шахеди" – де є небезпека

Три ворожі дрони рухаються з Дніпропетровщини у напрямку Лозівського району Харківщини.

У ніч на 15 жовтня Україну знову атакували російські "Шахеди".

Про це пишуть Повітряні Сили.

Карта повітряних тривог станом на 23:53 14 жовтня

За їхньою інформацією, станом близько до опівночі ворожі БпЛА на Запоріжжі рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.

Також моніторингові чати писали про вибухи у Черкасах, де теж оголошували повітряну тривогу через "Шахеди".

Нагадаємо, що минула ніч вперше за 48 діб обійшлася без "Шахедів".

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