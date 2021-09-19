Після дощів знову буде тепло: прогноз погоди на 20-26 вересня

Температурні показники свідчать про початок в Україні метеорологічної осені.
Літній гардероб тепер вже точно можна ховати далеко в шафи. Терміново діставати треба гумові чоботи, бо кожен циклон закінчується в Україні потопами.
Про це 19 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.
В Україні настала метеорологічна осінь. Бо середня добова температура опустилась нижче 15 градусів. І похолодання це набиратиме обертів прийдешнього тижня.
Залишки дощового циклону відчуватимуться у всій Україні. Дощі будуть короткочасні. Але затримаються аж до п'ятниці. Денні позначки на заході та півночі ледь дотягуватимуться до +10. А на півдні і сході до + 13.
Однак наступні вихідні знову будуть сонячними і по-осінньому теплими. В Одесі і Криму очікується + 21. У решті областей до +18.