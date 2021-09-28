Після двох втрачених сезонів: до Одеси зайшов перший круїзний лайнер від початку пандемії (відео)

Після двох втрачених сезонів: до Одеси зайшов перший круїзний лайнер від початку пандемії (відео)

Від 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором перестали відвідувати українські порти.

До Одеського порту зайшло перше пасажирське судно з іноземними туристами від початку епідемії коронавірусу.

Про це заявив начальник Одеської філії ДП Адміністрація морських портів України Максим Лапай, повідомляє ЦТС.

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За словами Лапая, найбільше від наслідків пандемії постраждав круїзний напрямок діяльності порту.

"Починаючи від 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором перестали відвідувати українські порти. Знадобилося кілька років на те, щоб стабілізувалася ситуація безпеки в Чорноморському регіоні і колосальні зусилля адміністрації порту в переговорах зі світовими туристичними операторами для повернення круїзних суден до Одеси. І ось, коли ми отримали по 20 і більше заявок на судозаходи лайнерів у сезони 2020−21 років, коронавірус поставив на паузу весь круїзний бізнес у глобальному масштабі", — зазначив він.

Довідка

За даними Міжнародної асоціації круїзних ліній за час карантину збиток глобальної круїзної індустрії склав 50 млрд доларів. За березень-вересень 2020 року в галузі було звільнено 334 тисячі працівників. Кожен день локдауну призводив до скорочення в галузі 2500 робочих місць.

Раніше повідомлялось, що мільйони жінок у світі в результаті пандемії коронавірусу втратили доступ до послуг з планування сім'ї, таких як сучасні протизаплідні засоби і послуги з переривання вагітності. Також COVID-19 негативно вплинув на жінок, які через пандемію втрачають роботу.

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