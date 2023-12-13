Після хакерської атаки "Київстар" попереджає про активізацію шахраїв

У телеграм-каналах поширюють повідомлення про "компенсацію" від "Київстару" через збій у роботі. У компанії спростовують відповідну інформацію та попереджають про шахраїв.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зараз у різних месенджерах активізувались шахраї, тому ми просимо вас довіряти тільки офіційній інформації. Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії", - йдеться у заяві.

"Київстар" закликає українців не давати номери телефонів та особисті даними "підозрілим людям".

"Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями", - наголосили у компанії.

Нагадаємо, вранці 13 грудня у компанії "Київстар" розповіли, коли відновлять зв'язок.

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