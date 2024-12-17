Після інавгурації Трампа будуть докладені зусилля, щоб зупинити війну — Зеленський

За словами Зеленського, важливо, щоб Україна і Польща підтримували зусилля одна одної.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі у Львові 17 грудня обговорили питання постачання озброєння для України, підтримку Польщі, історичні питання. А український лідер зазначив, що його країна потребує справедливого миру.

Про це йшлося у повідомленні Зеленського.

"Ми в деталях обговорили ситуацію на полі бою. Україні потрібен справедливий мир, бути сильною, потрібне зміцнення. Після інавгурації Дональда Трампа будуть докладені зусилля, щоб зупинити війну. Нам потрібна сильна, спільна позиція всіх партнерів, справжній мир. Я вдячний за готовність Польщі допомагати і за надану підтримку від перших днів повномасштабної війни і всі роки незалежності України. Є вже 45-й пакет військової підтримки, який реалізовується", — заявив Зеленський.

Додамо, що польський прем’єр Дональд Туск відвідав Львів 17 грудня. Під час візиту він закликав Захід "повірити у власну силу".

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