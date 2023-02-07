Після катастрофи у Броварах, всі гелікоптери Airbus 225 залишаються на аеродромах для перевірки

Після аварії у Броварах, у якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, усі гелікоптери Airbus 225 залишаються на аеродромах, їх перевіряють фахівці.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав в. о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, - пише Укрінформ.

“Гелікоптери Airbus 225, один з яких упав у Броварах, на цей час усі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо усі гелікоптери, які були в системі Міністерства внутрішніх справ”, - зауважив Клименко.

Перевірка гелікоптерів триватиме приблизно до двох місяців, доки не буде підтверджено їхню безпечність.

Авіакатастрофа у Броварах 18 січня

У Броварах впав вертоліт біля дитячого садка, на борту якого перебувало керівництво МВС України, серед них – міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, пасажири та пілоти загинули.

Також в результаті авіакатастрофи постраждали цивільні – люди та діти. Усього на місці трагедії було виявлено 14 загиблих, серед яких – дівчинка 2017 року народження.

Нещодавно росіяни поширили у Мережі фейковий "документ" щодо причини катастрофи гелікоптера в Броварах. Так, на пропагандистських каналах Кремля агресор розповсюджує фейк, що гелікоптер у Броварах нібито "знищили з ПЗРК "Ігла". Ця інформація є неправдивою.

Правоохоронці все ще чекають на результати експертиз стосовно падіння гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині, внаслідок якого зокрема загинуло керівництво МВС.

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