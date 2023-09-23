Після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив свій вибір у війні - Піонтковський

За словами політолога, спільна мова керівників НАТО й США є принциповою перемогою, тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватимуться позитивно для України.
Іншого виходу зараз, ніж повна, переконлива, демонстративна перемога України над Росією, для Заходу немає.
Таку думку висловив американський політолог Андрій Піонтковський в ефірі "Еспресо".
"Ви ж пам’ятаєте, який потік статей ліберальної, демократичної американської преси було спрямовано на нас у червні, липні й першій половині серпня про те, що наступ не досяг поставленої мети. І те, що ми взагалі співчуваємо українцям, які не зможуть перемогти росіян, тому розмірковуймо про переговори, компроміси тощо. Але зараз ті ж самі газети після концептуального перевороту в американській адміністрації розробляють інше. Вони повторюють тезис, що, можливо, наступ не досяг поставлених цілей, але вони задаються питанням: чому? Тому що неможливий наступ без підтримки з повітря, бо ми не надали літаків, не забезпечили цю перевагу", - зауважив політолог.
Андрій Піонтковський додав, що та група, яка тепер заволоділа ініціативою у Білому домі, робить протилежні висновки. Відповідно, які можуть бути зараз переговори після заяви Байдена про те, що, якщо ми дамо розчленувати Україну, то програємо перед усім світом і дамо сигнал усім майбутнім агресорам. Висновок - треба діяти тут і зараз.
"Тому виник інший наратив - ми мусимо виправити цю помилку і повинні надати все озброєння Україні для весняного наступу. А що стосується літаків, з великим запізненням, але все це реалізується. В європейських країнах відбувається підготовка пілотів. Я гадаю, що це тепер технічні питання, які вирішуються у робочому порядку. І вирішено, на мій погляд, уперше. За підсумками візиту Зеленського я дійшов висновку, що після кількох років болісних вагань колективний Захід зробив нарешті свій вибір у війні. Іншого виходу зараз, ніж повна, переконлива, демонстративна перемога України над Росією, для Заходу нема. І це не лише рішення США, а й колективна позиція НАТО. Невипадково у ті дні, коли звучала ця заява, виступив Столтенберг. Він знову повторив: якщо ми укладемо перемир’я й зупинимо війну, то України більше не буде, а якщо продовжимо підтримувати Україну, дамо необхідне озброєння, то вона здобуде перемогу", - прокоментував він.
За словами Піонтковського, спільна мова керівників НАТО й США є принциповою перемогою, тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватимуться позитивно для України.
Нагадаємо, Джо Байден на днях пообіцяв Володимиру Зеленському невелику партію ракет ATACMS.
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