Після консультацій у Києві та Москві відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією - Подоляк

Після консультацій у Києві та Москві відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією - Подоляк

Про це Михайло Подоляк сказав після зустрічі делегацій України та Росії на українсько-булоруському кордоні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що після окремих консультацій у країнах, відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією.