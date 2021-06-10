Після коронавірусу можуть з'явитися проблеми з підшлунковою і кишківником: чому і що робити

Гастроентеролог Вадим Шипулін розповів, які захворювання загрожуть тим, хто вже перехворів на COVID-19.

Через два-три місяці після того, як людина начебто одужала від коронавірусної хвороби, вона може зіштовхнутись з новим для себе захворюванням — ураженням підшлункової залози, кишківника, печінки. Про це розповів терапевт, гастроентеролог, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Вадим Шипулін, пишуть "Факти".

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За словами медика, такі захворювання після COVID-19 можуть виникнути через те, що в організмі інфікованої коронавірусом людини йде збій імунної системи.

"Ці органи — мішені для підступного вірусу. Ці важкі недуги починаються через збій імунітету, коли організм раптом помилково сприймає клітини кишківника як чужорідні. Відомо, що найважче переносять COVID-19 ті, хто приймає терапію, котра пригнічує імунну систему", - пояснив лікар.

Вадим Шипулін радить тим пацієнтам, які перехворіли на COVID-19, але відчувають нездужання, зокрема, діарею, звертатись до лікарів.

"Потрібно звернутися до гастроентеролога, щоб визначити, чи не з'явилося захворювання кишківника: неспецифічний виразковий коліт або хвороба Крона", - радить медик.

Також, за словами лікаря, внаслідок коронавірусної інфекції може виникнути панкреатит, який складно лікується. Тож медик радить не зволікати і звертатись до фахівців.

Під час лікування панкреатиту Вадим Шипулін радить відмовитися від жирних сортів м'яса, смаженої та копченої їжі. А також обмежити свіжі овочі і фрукти, адже вони часто призводять до загострення захворювання.

Про проблеми печінки можуть свідчити такі симптоми: слабкість, схуднення, та пожовтіння шкіри, каже медик.

"Єдиним проявом захворювання може бути тривала слабкість. Однак слід бити на сполох, якщо на тлі слабкості людина пожовтіла, схудла — це ознаки того, що печінка втрачає свій життєвий резерв. Цей орган є своєрідною центральною біохімічною лабораторією організму, котра знезаражує токсичні речовини. Вони виробляються постійно, яку б ідеальну їжу не їла людина", - зазначив Вадим Шипулін.

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