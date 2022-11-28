Після масовани ракетних атак по об'єктах інфраструктури України донати на ЗСУ зросли вдвічі

Бомбардування інфраструктури збільшили донати на ЗСУ майже удвічі за місяць. У дні масованих обстрілів українці активніше підтримували захисників.

Про це свідчать дані Опендатабот.

У дні масованих обстрілів цивільної інфраструктури українці активніше підтримували ЗСУ. Лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни — United24, "Повернись живим" та Фонд Притули — склали 1,5 мільярди гривень.

Найбільші збори зафіксовано на платформі United24. За півроку роботи платформи на рахунки НБУ зайшло понад 6,8 млрд грн.

83% коштів або 5,6 млрд грн українці надіслали на рахунок ЗСУ. На рахунок для медичної допомоги надійшло 745 млн грн — це 11% від загальної суми, на гуманітарну допомогу припадає лише 429 млн грн або 6% від суми надходжень.

Найбільше грошей за місяць задонатили у липні — 2,24 млрд грн. Основний сплеск у розмірі припадає на тиждень з 04 по 10 липня. Тоді українці задонатили 1,86 млрд грн — це 83% від усіх надходжень липня. Ймовірно, це сталося після трагедії з обстрілом торгівельного центру в Кременчуці.

У серпні та вересні, в середньому, українці донатили 90 млн грн на тиждень

Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури з 10 по 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на 36%. Обстріли наступного тижня збільшили підтримку ЗСУ у 2,8 разів — аж на 251 млн грн.

Від початку великого вторгнення фонд"Повернись живим" зібрав майже 5 млрд грн. Так само, як у випадку з United24, кількість донатів та їх сума суттєво зросли після початку масованих обстрілів інфраструктури у жовтні.

За період з 10 по 16 жовтня українці задонатили 108 млн грн. Це в 1,6 разів більше, аніж за тиждень до того.

Схожа ситуація відбулася й після масових обстрілів у листопаді. Так, з 14 по 20 листопада українці поповнили рахунки фонду на 140 млн гривень. Це у 2,3 рази більше, аніж за тиждень до того.

Фонд Притули за 9 місяців від великого вторгнення зібрав трохи більше 3 млрд грн. Так само, як й у колег, кількість пожертв після початку масових обстрілів цивільної інфраструктуру суттєво зросла — у більш ніж 3 рази за місяць.

Нагадаємо, що під час першої масованої ракетної атаки на енергооб'єкти України волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили про збирання коштів "на помсту РФ". Українці зібрали 352 мільйони гривень. За них купили 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень.

Пізніше Сергій Притула оголосив про новий збір коштів для ЗСУ. Фонд Сергія Притули оголосив про нове збирання коштів для ЗСУ. Для українських захисників було вирішено придбати партію бронетранспортерів "Спартанів".

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