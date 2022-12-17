Після масованого ракетного удару працюють усі дев'ять українських атомних енергоблоків

Потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії.

Станом на 18.00 17 грудня 2022 року в українській енергосистемі працювали 9 атомних енергоблоків — тобто усі, що розташовані на підконтрольній Україні території.

Про це повідомили в пресслужбі Енергоатому.

“На жаль, наразі потужність одного з енергоблоків обмежують на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від нього весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури знову зазнали пошкоджень в результаті вчорашніх обстрілів”, - уточнили енергетики.

Окрім того, не підключено до енергосистеми 6 енергоблоків окупованої російськими військами Запорізької АЕС. Вони зупинені і їх включення блокується окупантами.

“Станція продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України”, - додали в Енергоатомі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що упродовж суботи, 17 грудня, енергетикам вдалося відновити електропостачання до осель майже 6 млн українців.

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