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Після масштабної кібератаки робота сайтів низки міністерств досі не відновлена, США готові допомогти в розслідуванні

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Після масштабної кібератаки робота сайтів низки міністерств досі не відновлена, США готові допомогти в розслідуванні

Pexels

Вебресурси або не працюють зовсім, або працюють із перебоями.

15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низки держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил. Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія"

Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Водночас станом на ранок середи, 16 лютого, не відновлена робота сайтів, зокрема Міноборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Своєю чергою, за повідомленням Reuters, США запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку

 "Білий дім заявив, що йому відомо про кібератаку в Україні, та він надасть підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на цей випадок", - зазначає агенція.

Нагадаємо:

За фактом потужної DDoS-атак на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через потужну хакерську атаку | Новини України

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через потужну хакерську атаку | Новини України

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