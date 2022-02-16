Після масштабної кібератаки робота сайтів низки міністерств досі не відновлена, США готові допомогти в розслідуванні

Вебресурси або не працюють зовсім, або працюють із перебоями.
15 лютого масштабної DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, а також низки держсайтів, зокрема сайти Міністерства оборони та Збройних сил. Потужна кібератака розпочалася і на портал "Дія".
Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.
Водночас станом на ранок середи, 16 лютого, не відновлена робота сайтів, зокрема Міноборони, Міністерства освіти і науки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Своєю чергою, за повідомленням Reuters, США запропонували допомогти Україні розслідувати небувалу за потужністю кібератаку
"Білий дім заявив, що йому відомо про кібератаку в Україні, та він надасть підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на цей випадок", - зазначає агенція.
Нагадаємо:
За фактом потужної DDoS-атак на українські урядові сайти та банки на прохання одного з державних банків кіберполіція почала перевірку та відкрила кримінальне провадження.
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