Після моторошної ДТП міг втекти до Білорусі: на Волині хлопець на смерть збив 19-річну дівчину

Після моторошної ДТП міг втекти до Білорусі: на Волині хлопець на смерть збив 19-річну дівчину

Підозрюваного розшукує поліція.

У селі Замшани Ковельського району Волинської області 23-річний водій Audi на смерть збив 19-річну дівчину та втік з місця ДТП.

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

За даними поліції, 23-річний житель села Кортеліс Волинської області вночі, 30 січня, біля зупинки громадського транспорту на смерть збив 19-річну дівчину. Після ДТП водій втік з місця аварії.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У коментарі виданню "Конкурент", місцеві жителі розповіли, що напередодні аварії підозрюваний відпочивав у барі в селі Замшани. Там він вживав алкоголь та навіть став учасником бійки. За даними місцевих, чоловік сів за кермо нетверезим. В автомобілі хлопця були й інші пасажири. Один з них залишився із потерпілою та викликав швидку.

Підозрюваний 23-річний Анатолій після аварії втік. Місцеві кажуть, що нібито хлопця бачили в громадському транспорті та вважають, що він міг виїхати до Білорусі. У поліції розшукують підозрюваного.

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