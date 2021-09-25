Після навчань у Білорусі російські військові досі перебувають біля українських кордонів – Залужний

Закриття військових навчань "Захід-2021" відбулося півтора тижні тому.

У Росії та Білорусі біля українських кордонів досі перебувають батальйонно-тактичні групи російської армії, попри завершення півтора тижні тому навчань "Захід-2021".

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Не зважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття ("Заходу-2021" – ред.), на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", – зазначив Залужний.

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Ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання в Південному військовому окрузі РФ. А кожна така група налічує близько тисячі військових.

"Вони не стоять з автоматами вздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону", – уточнив Залужний.

Водночас деякі військові поверталися до місць дислокації, щоб взяти участь у голосуванні на виборах до Держдуми РФ. Залужний зазначив, що деякі переміщення фіксуються, "але розслаблятися зовсім ми на сьогодні не можемо".

Нагадаємо, масштабні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" тривали протягом 9-16 вересня. У них взяли участь до 200 тисяч військовослужбовців, техніка.

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