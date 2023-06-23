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Після нічної атаки РФ у Хмельницькому евакуювали мешканців однієї з вулиць: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2024
Час на прочитання
2 хв
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Після нічної атаки РФ у Хмельницькому евакуювали мешканців однієї з вулиць: що сталося

На одній з вулиць Хмельницького впали уламки збитої ракети. / Фото: Фото з відкритих джерел

Ситуацію називають контрольованою.

Вночі під час роботи сил ППО залишки однієї збитої ракет впали біля приватного будинку на одній з вулиць Хмельницького. Було евакуйовано місцевих мешканців з прилеглих будинків.

Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. 

"Залишки однієї з ракет, збитої вночі нашими ППО, впали біля приватного будинку на одній з вулиць обласного центру. В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння уламків працюють відповідні вибухотехнічні служби, які проводять роботи з ліквідації залишків.

В ОВА наголошують, що ситуація під контролем. Місцевих мешканців просять "не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації".

Ракетний удар по Хмельницькому 

Росіяни вночі 23 червня в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Стало відомо, що атаку було спрямовано на військовий аеродром. Сили ППО збили усі ракети, запущені окупантами.

Уламки впали в одній з громад області. Зокрема, пошкоджено приватні будинки. Місцева влада повідомила, що минулося без потерпілих.

Речник Командування Юрій Ігнат заявив, що Росія використала для атаки крилаті ракети повітряного базування Х-101. Бойова частина становить понад 400 кг, а її заявлена дальність ураження - 5500 км. За його словами, ця ракета є однією з найновіших поряд з "Кинджалом".

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Дата публікації
Перегляди
2024
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