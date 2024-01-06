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Після обговорення законопроєкту про мобілізацію Гетьманцев заявив про "дефіцит у головах деяких бовдурів”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Після обговорення законопроєкту про мобілізацію Гетьманцев заявив про "дефіцит у головах деяких бовдурів”

Затяжна війна: скільки протримаємося фінансово / колаж ТСН.ua

Голова фінансового комітету парламенту переконує у відсутності дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік.

У суботу, 6 січня, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев долучився до обговорення “славнозвісного”, за його словами, законопроєкту про мобілізацію у оборонному комітеті ВР.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев переконує, що жодного дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості [військовослужбовців]) немає. 

“Є дефіцит у головах деяких бовдурів. Дефіцит мізків”, - жорстко написав народний депутат.

Він також запевнив, що ВР намагається знайти баланс між запитом військових і можливостями суспільства, і висловив переконання, що його буде знайдено.

“З виплатами військовим все ок.  Було. Є. І буде”, - пообіцяв Данило Гетманцев. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральному штабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Нову мобілізацію оцінили в 580 мільярдів.

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Дата публікації
Перегляди
2682
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