Після обговорення законопроєкту про мобілізацію Гетьманцев заявив про "дефіцит у головах деяких бовдурів”

Голова фінансового комітету парламенту переконує у відсутності дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік.

У суботу, 6 січня, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев долучився до обговорення “славнозвісного”, за його словами, законопроєкту про мобілізацію у оборонному комітеті ВР.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гетманцев переконує, що жодного дефіциту у фінансуванні військових на 2024 рік (з урахуванням наявної кількості [військовослужбовців]) немає.

“Є дефіцит у головах деяких бовдурів. Дефіцит мізків”, - жорстко написав народний депутат.

Він також запевнив, що ВР намагається знайти баланс між запитом військових і можливостями суспільства, і висловив переконання, що його буде знайдено.

“З виплатами військовим все ок. Було. Є. І буде”, - пообіцяв Данило Гетманцев.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Генеральному штабу ЗСУ для успішного ведення бойових дій під час повномасштабної війни з Росією потрібно мобілізувати до Сил оборони України ще 450-500 тисяч осіб. Нову мобілізацію оцінили в 580 мільярдів.

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