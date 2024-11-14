Після обшуків у голови Хмельницької МСЕК Крупи сусід знайшов біля будинку дві сумки з грошима

Мешканець будинку, де мешкала голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, після обшуків ДБР знайшов на подвір'ї дві сумки з грошима. Загальна сума становить близько 544 200 доларів США.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС.

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За даними слідства, сумку з грошима знайшов сусід, до якого люди інколи звертаються з питань обслуговування будинку, місць загального призначення, відеонагляду, функціонування воріт тощо. Він повідомив, що у месенджері "Вайбер" є група, членами якої є жителі будинку. Туди надіслали фото двох сумок й запитали, чи відомо комусь із мешканців, кому вони належать. Йшлося про те, що на подвір'ї речі перебувають від ранку.

Прибувши на місце, чоловік знайшов та відкрив їх. Всередині були поліетиленові пакети із купюрами доларів США. Після цього він вирішив забрати знайдене, щоб згодом знайти їх власника. Сумки він поклав у багажник свого автомобіля.

Нагадаємо, після низки останніх новин про очільницю Хмельницького центру МСЕК Тетяну Крупу, ситуацію коротко прокоментував її чоловік Володимир Крупа. Він сподівається на її звільнення з-під варти.

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