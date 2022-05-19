Після обстрілів знайшли тіла 2-річної та 17-річної дівчат: за минулу добу в Україні від дій РФ загинули 2 дитини

Після обстрілів знайшли тіла 2-річної та 17-річної дівчат: за минулу добу в Україні від дій РФ загинули 2 дитини

Станом на ранок 19 травня 2022 року більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційними даними ювенальних прокурорів 231 дитина загинула та понад 427 поранено.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зауважують в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

17 травня ворог вкотре обстріляв м. Бахмут Донецької області. Внаслілок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. 18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіла жінки та 2-річної дитини.

Стало відомо про загибель 17-річної дівчини в м. Пологи Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

16 травня на автодорозі у Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Всі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1828 закладів освіти. При цьому 171 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що окупанти за добу вбили чотирьох та поранили ще трьох мирних мешканців в Сєвєредонецьку.

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