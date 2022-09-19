Після обстрілу дамби російськими окупантами в Кривому Розі якість води в річці прийшла в норму - Міндовкілля

Минулого тижня російські окупанти вдарили ракетами по дамбі на Карачунівському водосховищі в Кривому Розі.

Вода підтопила кілька вулиць міста, а її якість викликала хвилювання у жителів через червоний колір.

Зараз вода в річці Інгулець в Кривому Розі прийшла в норму. Про це повідомляє Міндовкілля.

Ймовірною причиною почервоніння річки стала наявністьу ґрунті та матеріалах, які використовувалися для відновлення греблі, мінералу гематиту, який ще називають "кривавим каменем"



Попередні результати відібраних 16 вересня проб води у р. Інгулець в межах м. Кривий Ріг за 13 показниками свідчать, що якість води перебуває в межах нормативних значень для питних потреб у трьох відібраних пробах.

“Маємо розуміння, що сьогодні важливо забезпечити постійний моніторинг всієї річки, а не лише ділянки, яка мала червоне забарвлення. Є необхідність сформувати комплексне бачення - для безпеки людей та швидкого реагування на будь-які зміни”, - наголосила заступниця міністра Олена Крамаренко.

Відтак заступниця Міністра доручила Держекоінспекції та Держводагентству проводити постійне спостереження за якісним станом р. Інгулець на територіях Дніпропетровської, Кіровоградської та Миколаївської областей та оператмвно інформувати Міндовкілля про результати.

Держводагентство у короткі строки має розробити оперативні та довгострокові прогнози змін екологічного стану річки та план заходів щодо її оздоровлення.

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року близько 17-ої години російські військові завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах на західних околицях м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок ракетного удару було пошкоджену греблю Карачунівського водосховища.

Раніше ми повідомляли, військовий експерт пояснив, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг.

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