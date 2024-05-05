Після обстрілу Сумщини з боку окупантів сталися масштабні пожежі (фото)

Виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об’єкті.

Російські окупанти вкотре обстріляли Сумщину. Внаслідок чого сталися масштабні загоряння у житловому секторі та на цивільному об’єкті.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти завдали удару по одному із населених пунктів Шосткинського району.

“Виникли масштабні пожежі у житловому секторі та на цивільному об’єкті. Рятувальники ліквідували загорання. За попередніми даними постраждало двоє людей”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів.

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