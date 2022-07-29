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Після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

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Після оголошення повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: ТСН.ua

Містяни вже нарахували кілька вибухів.

Про це інформують журналісти Суспільне.Харків.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

За попередньою інформацією, летять ракети з російського Бєлгорода. Інформація про це уточнюється.

Також повідомляється, що кілька ракет вибухнули десь в області, а деякі російські ракети не долетіли до своєї мети і впали у Бєлгородській області. Інформація перевіряється. 

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Раніше повідомлялося, що росіяни на окупованій Харківщині планують знищити всі українські книжки.

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