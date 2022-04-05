Після п’ятого пакету санкцій проти РФ Україна й далі домагатиметься нафтового ембарго — Єрмак

У п’ятому пакеті санкцій ЄС ввів ембарго на вугілля.
Європейський союз запровадив п’ятий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає вугільне ембарго. Проте Україна й надалі домагатиметься заборони на експорт російської нафти.
Про це у своєму Телеграмі написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"До нафтового ембарго, на жаль, поки що не дійшли. Ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів саме в нафтовому ембарго", — наголосив Єрмак.
За його словами, вже зараз заборона на експорт з Росії вугілля коштуватиме Кремлю 4 млрд євро щорічно.
Крім того, глава ОП нагадав, що саме передбачає новий пакет санкцій. Так, йдеться про:
- заборону на експорт у Росію напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 мільярдів євро;
- російські судна не зможуть заходити в порти ЄС;
- заборону на будь-які транзакції з чотирма ключовими російськими банками, включаючи ВТБ;
- обмеження на в'їзд вантажівок з Білорусі та Росії;
- заборону на імпорт із Росії товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю;
- російські компанії не зможуть брати участь у європейських публічних закупівлях. Вони також не матимуть жодної фінансової підтримки ЄС.
Нагадаємо, після різанини в Бучі Естонія закриває два консульства Росії та висилає 14 працівників.
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