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Після п’ятого пакету санкцій проти РФ Україна й далі домагатиметься нафтового ембарго — Єрмак

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Після п’ятого пакету санкцій проти РФ Україна й далі домагатиметься нафтового ембарго — Єрмак

Getty Images

У п’ятому пакеті санкцій ЄС ввів ембарго на вугілля.

Європейський союз запровадив п’ятий пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, передбачає вугільне ембарго. Проте Україна й надалі домагатиметься заборони на експорт російської нафти.

Про це у своєму Телеграмі написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"До нафтового ембарго, на жаль, поки що не дійшли. Ми продовжимо працювати, щоб переконати наших партнерів саме в нафтовому ембарго", — наголосив Єрмак.

За його словами, вже зараз заборона на експорт з Росії вугілля коштуватиме Кремлю 4 млрд євро щорічно.

Крім того, глава ОП нагадав, що саме передбачає новий пакет санкцій. Так, йдеться про:

  • заборону на експорт у Росію напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 мільярдів євро;
  • російські судна не зможуть заходити в порти ЄС;
  • заборону на будь-які транзакції з чотирма ключовими російськими банками, включаючи ВТБ;
  • обмеження на в'їзд вантажівок з Білорусі та Росії;
  • заборону на імпорт із Росії товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю;
  • російські компанії не зможуть брати участь у європейських публічних закупівлях. Вони також не матимуть жодної фінансової підтримки ЄС.

Нагадаємо, після різанини в Бучі Естонія закриває два консульства Росії та висилає 14 працівників.

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