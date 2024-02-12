Після перегляду хочеться мовчати: як минула прем'єра фільму "Довга доба" від Алана Бадоєва

Відбулася урочиста прем'єра документального фільму "Довга доба" від режисера Алана Бадоєва та телеканалу "1+1 Україна".

Захід відбувся 9 лютого. На урочисту прем'єру, аби підтримати режисера прийшло майже 400 зіркових гостей та безпосередньо героїв стрічки, які стали своєрідними амбасадорами, що нестимуть сенси та благодійну мету фільму широкому загалу в Україні та за її межами.

Прем'єра фільму "Довга доба" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Серед запрошених гостей були Оля Полякова, Наталія Могилевська, Дмитро Гордон, Неля Шовкопляс, Tayanna, Jerry Heil, Андрій Бєдняков, Анна Трінчер, Даша Квіткова, морпіх та захисник "Азовсталі" Сергій Волинський, Анатолій Анатоліч, Тимур та Інна Мірошниченки, Нікіта Добринін, Олексій Суханов та багато інших.

Прем'єра фільму "Довга доба" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Коли в мене донька запитує "як ти?", я завжди відповідаю, що все добре. Але є дещо важливе, що я хотів би їй згодом показати, те, чим я жив останні два роки. "Довга Доба" - це фільм-капсула часу і я маю надію, що багато людей у світі відчують те, що відчуваємо ми, українці, кожного дня. Це фільм не про війну, це стрічка про наших людей, про єднання, яке зробило нас тими, ким ми є на сьогодні. Це факт про нашу справжню історію, яку ніхто й ніколи не має права переписати", - прокоментував Алан Бадоєв.

Прем'єра фільму "Довга доба" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зокрема, стрічка не лишила нікого байдужим. Чимало гостей після рем’єри виходили з кінозали зі сльозами на очах. Українці, які вже побували на прем'єрі "Довгої доби", у Мережі теж діляться своїми емоціями та переживаннями від перегляду. Зокрема, показ стрічки у кінотеатрах минув з аншлагом, тож благодійну трансляцію продовжили ще на 12 та 13 лютого.

Прем'єра фільму "Довга доба" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У нас з хлопцями накопичилося дуже багато відео з боїв, але той, що ви побачите на екрані — один з найважчих. Для нас це додаткова пам'ять про тих братів, які загинули в тому бою. У кожного є своя історія війни, вона переповнена трагізмом, але все ж таки хотілося, щоб в кінці ми наповнилися думкою про те, що заслуговуємо на перемогу. І такий фільм є поштовхом для світу згадати та ще раз нагадати, що для нас це життя і ми розраховуємо на їхню відповідь та допомогу", - говорить герой фільму, військовий Дмитро Лінько.

Прем'єра фільму "Довга доба" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До речі, всього за декілька днів благодійних показів стрічки вдалося зібрати понад пів мільйона гривень на реабілітацію тяжкопоранених українських захисників.

Телевізійна прем'єра "Довгої доби" відбудеться 24 лютого о 22:00 на каналі "1+1 Україна". А вже після українського прокату фільм розпочне свою міжнародну подорож, аби голоси кожного українця були почуті у всьому світі.

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