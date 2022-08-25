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Після перемоги Україна стане віссю для нової системи безпеки в Європі - Єрмак

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Після перемоги Україна стане віссю для нової системи безпеки в Європі - Єрмак

Фото: Офіс президента України

Україна після війни з Росією стане не просто країною-учасницею Євросоюзу, а віссю нової європейської системи безпеки.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що влада України зробить для цього все можливе і неможливе.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Після війни Україна повинна стати не просто членом Європейського союзу, а віссю, навколо якої буде будуватися нова система безпеки в Європі. Ми зробимо для цього все можливе і неможливе", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, очільник офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини розповів, що перший документ щодо міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.

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