Після перемоги відбудуємо усе дуже швидко і дуже якісно: Зеленський про відновлення України

Після перемоги відбудуємо усе дуже швидко і дуже якісно: Зеленський про відновлення України

Президент особисто пообіцяв зайнятись цим питанням.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв після перемоги України у війні з Росією відбудувати швидко і якісно все, що було зруйновано окупантами.

"Після перемоги ми відбудуємо усе, що зруйновано, дуже швидко і дуже якісно. Для кожного зруйнованого міста буде створена окрема програма з відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку: Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не бачитимуть і сліду російського вторгнення", - сказав сьогодні, 10 березня, президент у своєму відеозверненні.

За його словами, відбудовою України займатимуться найкращі фахівці.

"Найкращі архітектори, найкращі компанії, найкращі проєкти для кожного міста. Я хочу сказати про це на прикладі Харкова, нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання, найстрашніші часи з Другої світової війни. Салтівка, Олексіївка... Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть, але харків'яни почують. Площа Свободи, що там буватимуть усі, усі ми, усі європейці. Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька, обласна дитяча лікарня, харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац Праці, бібліотека Короленка - ми все відбудуємо, я вам особисто обіцяю", - резюмував він.

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