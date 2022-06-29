Українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території ЄС

Українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території Європейського союзу.

Це передбачає "транспортний безвіз", який Україна та ЄС мають підписати 29 червня.

Завдяки відповідній угоді українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити за кордоном. Це допоможе, зокрема, українським біженцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.

Раніше ж громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС. Водночас в деяких країнах діяли обмеження на використання українських водійських посвідчень лише протягом шести місяців.

Нагадаємо, після підписання "транспортного безвізу" в українських автотранспортників не вимагатимуть жодних дозволів на перетин кордону в бік країн Європейського Союзу або між країнами ЄС.

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