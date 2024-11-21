Після погроз вбивством та простріляну автівку, почались погрози членам родини Алли Ландар

Зафіксовані численні телефоні дзвінки та повідомлення, у яких містяться погрози позбавити життя та здоров’я власницю компанії. Також на офіс фірми було скоєно напад, а двері службового авто було прострелено вогнепальною зброєю. Подана заява до представників правоохоронних органів з необхідністю негайного реагування, та недопущення до скоєння тяжких злочинів. Не дивлячись на це тиск на керівництво та власницю фірми «Петро Великий» продовжується погрози в бік членів сімʼї.

Їй прямо передали, що якщо вона не відступить бізнес, то життя її членів родини, дитини перетворять на пекло. За словами Ландар на медійному ринку вже пішло «замовлення» на брудні матеріали та провокації проти її дитини та родини. В гонитві за наживою не мають ніяких моральних меж. Якщо тиск на дитину не спрацює, вони візьмуться за стареньку мати Алли Ландар?

“Звертаюся до Президента України Володимира Зеленського, Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, Служби Безпеки України, керівництво Офісу Генерального прокурора, інших правоохоронних органів та представників посольств іноземних держав звернути на це увагу та діяти у рамках закону, захищаючи бізнес, що сумлінно працює багато років, сплачує податки та через Благодійні фонди допомагає дітям, інвалідам, переселенцям, військовим, медичним закладам та іншим на мільйони гривень” - Алла Ландар.

Алла Ландар закликає власників та редакторів ЗМІ та Telegram-каналів не публікувати недостовірну інформацію щодо ритуальної фірми «Петро Великий», її керівництва та власниці, членів її родини, а правоохоронні органи якнайшвидше знайти та притягнути до відповідальності нападників та тих, хто погрожує їй та працівникам фірми.

Також звертає увагу, що ця ситуація знаходиться у центрі уваги Всесвітньої Федерації Похоронних Виконавців (FIAT-IFTA), участь у якій активно приймає Алли Ландар та її фірма, завдяки чому Україна увійшла до Федерації на правах Національного члена як найвищого рівня участі та представництва на рівні держави.