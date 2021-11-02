Після посилення карантину українці почали активно генерувати COVID-сертифікати в "Дії"

Цифровими послугами користуються дев'ять мільйонів українців.

Протягом останніх чотирьох днів в застосунку "Дія" згенерували мільйон COVID-сертифікатів.

Такі дані озвучили в Мінцифри, розповіли у Сніданку з 1+1.

За словами голови міністерства Михайла Федорова, додатком цифрових держпослуг користуються вже дев'ять мільйонів українців. Крім того, сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19 згенерували в цифровому форматі вже п'ять мільйонів осібю. У відомстві кажуть, що кількість продовжує зростати.

Слід зауважити, що в "Дії" розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що зробили тестування протягом останніх 72 годин. Усі подробиці можна дізнатися на сайті Мінцифри.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Як саме - читайте за посиланням.

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