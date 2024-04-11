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Після потужної атаки Росії в одній з областей запровадили відключення світла

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Після потужної атаки Росії в одній з областей запровадили відключення світла

Відключення світла. / Фото: Associated Press

доповнюється

Зранку четверга, 11 квітня, після потужної та масованої атаки російської армії у Харківській області було запроваджено відключення світла. 

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Від 06:31 у Харківській області діють графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалися", - повідомили в "Укренерго".

Зазначимо, до мер Харкова Ігор Терехов попереджав, що у місті можливі проблеми з енергопостачанням. Зокрема, через атаку ворога метро не працюватиме.

До слова, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба інформував, що в Харківській області понад 200 тис. абонентів лишилися без світла після ударів РФ по критичній інфраструктурі регіону вранці 11 квітня.

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