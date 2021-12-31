Після пожежі у лікарні на Прикарпатті медики, пацієнти, родичі загиблих потребують психологічної допомоги

Після пожежі у лікарні на Прикарпатті медики, пацієнти, родичі загиблих потребують психологічної допомоги

Витрати на лікування постраждалих медичних працівників буде забезпечено коштом Фонду соціального страхування.

Після пожежі у лікарні в Косівській ЦРЛ потерпілі медичні працівники, пацієнти лікарні, родичі загиблих потребують насамперед психологічної допомоги та підтримки.

Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра охорони здоров’я України ‎Олександра Комаріда, т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Крука та голова облдержадміністрації Світлани Онищук.

Також оперативно буде надана методична та інструктивна допомога лікувальним закладам щодо проведення навчань персоналу у роботі з кисневим обладнанням при лікуванні COVID-19.

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Посадовці звернулися до всіх громадян із закликом у час новорічно-різдвяних свят дотримуватися протипожежної та техногенної безпеки, а у медичних закладах – посилити профілактичну роботу щодо дотримання правил безпеки при поводженні із легкозаймистими речовинами.

"Витрати на лікування постраждалих медичних працівників буде забезпечено коштом Фонду соціального страхування, – зазначила Світлана Онищук. – Спільно з обласною радою ми працюємо над тим, щоби виділити необхідні кошти та якомога швидше відновити роботу реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні".

Як зазначили високопосадовці, всі заходи будуть спрямовані на те, щоби унеможливити повторення як в області, так і будь-де в Україні подібних ситуацій.

Нагадаємо:

У місті Біла Церква Київської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє людей. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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