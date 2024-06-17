Після прибуття F-16 Україна "готує ґрунт" для ударів по Криму − Business Insider

Україна націлившись на Крим "готує ґрунт" для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16.На думку західних експертів, якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму.

Про це пише Business Insider.

За словами аналітика Гаазького центру стратегічних досліджень Фредеріка Мертенса, росіяни мають відносно обмежений простір для маневру на півострові.

"А Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому, якщо обмежена кількість винищувачів може мати реальний вплив, то саме тут і над Чорним морем, яке стає повністю доступним після того, як буде вирішена проблема з ППО в Криму", - йдеться в повідомленні.

Старша наукова співробітниця програми "Європа, Росія і Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова заявила, що "Росія не може дозволити собі втратити Крим".

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"Бо це дасть Україні можливість використовувати "загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах", - сказала вона.

Водночас експертка з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова переконана, що у разі, якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути півострів − або просто чинити достатній тиск на ці території, щоб загрожувати Путіну − то "це означатиме кінець війни".

Видання також пише, що початку року президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що битва за Крим і Чорне море відіграватиме центральну роль найближчими місяцями.

Наукова співробітниця євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Ольга Хвостунова переконана, що поразка Росії в Криму була б "не просто поразкою, а приниженням".

Водночас видання наголошує, що Україна, яка втратила свій традиційний військово-морський флот під час анексії Криму, з великим успіхом атакує Чорноморський флот Росії за допомогою морських безпілотників.

"Ці атаки дозволили Україні відновити постачання зерна через Чорне море, що є життєво важливим для її економіки, і змусили Чорноморський флот Росії заховати свої кораблі подалі від Севастополя в Криму", - мовиться у повідомленні.

Раніше аналітики проаналізували мету ударів ЗСУ по об'єктах в Криму.

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