Після ракетного обстрілу на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом: є постраждалі

Після ракетного обстрілу на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом: є постраждалі

У Новомосковську Дніпропетровської області пролунав вибух.

Вибухнув резервуар з паливом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин резніченко.

"На жаль, є сумні новини. Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Ця атака наробила багато біди - загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами.

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