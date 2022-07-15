Після ракетного обстрілу у Вінниці знесуть будинки культури, побуту та відновлять житло (фото)

Через руйнування після ракетного обстрілу Вінниці з боку окупантів будуть знесені будинок культури та будівля будинку побуту. В найкоротші терміни обіцяють відновити пошкоджене внаслідок атаки житло.

Наразі рятувальники завершують обстеження місця трагедії у Вінниці.

Про це в коментарі ТСН та в Мережі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що медзаклади Вінниці, які рятують життя постраждалих під час атаки, наразі повністю забезпечені всіма необхідними засобами.

"Відвідали лікарню. Медичні заклади Вінниці справляються, борються за кожне життя. Медикаментів та всіх необхідних засобів достатньо. Лікарі знають, що в разі необхідності до них на допомогу приїдуть фахівці з інших міст та областей, але поки такої необхідності немає", – написав Тимошенко.

Щодо руйнувань, то він повідомив, що буде знесено будинок культури, який не підлягає відновленню, а також будівлю будинку побуту.

"В найкоротші терміни будемо відновлювати житло, яке постраждало через ракетну атаку. Тут будуть замінені вікна, склопакети вже почали виготовляти", – пообіцяв заступник голови ОП.

Він також поінформував, що деякі з укриттів Вінниці перебувають у жахливому стані. Тимошенко зауважив, що стан та наявність укриттів – це завдання для органів місцевої влади.

"Люди мають знати, що їм є куди піти та перечекати небезпеку. Крім того, на вулиці мають бути вказівники до місць, де є укриття. Система логістики має бути проста та зрозуміла", – пояснив Тимошенко.

Він наголосив, що це – сигнал для всіх міст. Тож представники органів місцевої влади мають особисто перевірити готовність укриттів та знати їхній стан.

"Ще одне не менш важливе питання – це розуміння громадянами необхідності ховатися під час повітряної тривоги. Має проводитися роз’яснювальна робота і люди мають знати, куди їм іти", – додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські війська трьома ракетами Калібр завдали удару по центру Вінниці, влучивши у будівлю з офісними приміщеннями.

Наразі відомо про 23 загиблих мирних жителів, троє з яких – діти. Під завалами досі шукають зниклих людей.

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