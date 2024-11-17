Після ракетного удару на Рівненщині тисячі людей залишаються без світла — ОВА

Водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі.
Після масштабного повітряного удару російської терористичної армії вранці 17 листопада у Рівненській області приблизно 20 тисяч споживачів залишаються без світла станом на 17:00.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
“На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії”, - йдеться в його повідомленні.
За словами Коваля, водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі.
Начальник ОВА звернувся до мешканців області з проханням ощадливо ставитись до енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади.
Нагадаємо, 17 листопада Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури.
Читайте також: