Після ракетного удару на Рівненщині тисячі людей залишаються без світла — ОВА

Водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі.

Після масштабного повітряного удару російської терористичної армії вранці 17 листопада у Рівненській області приблизно 20 тисяч споживачів залишаються без світла станом на 17:00.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії”, - йдеться в його повідомленні.

За словами Коваля, водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі.

Начальник ОВА звернувся до мешканців області з проханням ощадливо ставитись до енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади.

Нагадаємо, 17 листопада Рівненщина зазнала ракетного удару ворога. Ціллю став об'єкт критичної інфраструктури.

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