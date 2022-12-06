Після ракетної атаки росіян найбільше постраждала Одеса: Данілов розповів про наслідки

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про ситуацію в регіонах України після чергового масованого ракетного удару по Україні.

За словами Данілова, після ракетної атаки росіян найбільше постраждала Одеса, однак українські енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. На решті територій все минулося без великих проблем.

Про це заявив секретар РНБО розповів 6 грудня в ефірі телемарафону.

"Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити, і в нього нічого не вийде", – наголосив Данілов.

За його словами, українські фахівці вже лагодять те, що знищили росіяни під час обстрілів. Невеликі проблеми можуть бути лише в Одеській області.

"По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Ба більше, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання", – розповів Данілов.

Нагадаємо, внаслідок восьмої масованої атаки РФ по Україні 5 грудня та влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій і Одеській областях Одеса та низка населених пунктів регіону залишилися без світла, води та тепла. ТСН.ua зібрав інформацію про ситуацію у місті станом на ранок 6 грудня.

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