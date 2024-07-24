Після ремонту запустили один енергоблок АЕС: як і наскільки годин тепер вимикатимуть світло

Після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків, тому у деяких регіонах обмеження не застосовуються до 18:00.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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"На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить дефіцит електроенергії. Нагадаємо, що значний дефіцит в енергосистемі спричинений масованими російськими атаками по українській енергетиці", - йдеться у заяві.

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За даними Міненерго, у західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановані на період від 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють від 0:00 до 24:00.

"Про зміни в графіках дізнавайтесь на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах. Головна причина обмежень постачання електроенергії – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак", - підкреслили у міністерстві.