Після школи одружились та поїхали за кордон на роботу: в Польщі трагічно загинуло молоде подружжя з України

Автомобіль подружжя від удару розірвало.
У Польщі в моторошній ДТП загинуло троє українців. Серед них подружня пара - 25-річний Василь та 23-річна Дарина з Житомира. Аварія сталась через те, що водій авто не впорався з керуванням, проте в його крові ні алкоголю, ні наркотиків не виявили.
Про це пише Оbozrevatel.
У день трагедії повертались із торгового центру
Покійний 25-річний Василь був за кермом у ніч, коли сталась аварія. У Польщі він працював у компанії Flex. У соцмережах чоловік часто публікував світлини свого BMW. Останнє фото, яке він поширив за день до трагедії, була теж автівка.
На момент ДТП в салоні авто була його 23-річна дружина Дарина та ще двоє українців - хлопець та дівчина. Молоді люди їхали із торгового центру. По дорозі додому автомобіль українців на швидкості врізався у стовп. Від удару транспортний засіб буквально розірвало.
Пара одружилась після школи і поїхала в Польщу
Подруга покійної Дарини розповіла, що пара родом із м. Житомир. Молоді люди одружилися після школи, потім поїхали на роботу в Польщу, де прожили 2 роки.
Дівчина мріяла стати вихователькою. У неї залишились батьки та брат, які тяжко переживають втрату. У Василя також залишилось батьки та брат, який працює за кордоном. Родичі пари не знають ти людей, які на момент аварії також були в автомобілі.
Остаточні причини аварії повинна встановити польська поліція.
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