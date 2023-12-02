Після шторму в Чорному морі плавають загородження Кримського мосту: з'явилися фото

Кримський міст постраждав після серйзного шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі. Аналітики жваво обговорюють його стан і перспективи, які відкрилися перед Україною.

Після шторму в Чорному морі Кримський міст став безпорадним перед дронами. Це дає Україні можливість уразити його, пише "24 канал".

Що лишилося від загороджень Кримського мосту

Телеграм-канал "Крымский ветер" оприлюднив фото того, що нині плаває у Чорному морі.

"По всій Керченській протоці плавають пластикові бочки загороджень Кримського мосту", – ідеться в публікації.

У Чорному морі плавають, імовірно, бонові загородження / Фото: Telegram / Крымский ветер

Утім, достеменно не відомо, чи захист зірвала негода, чи його зняли самі росіяни. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що зараз цю інформацію уточнюють.

Довідка: Бонові загородження, або просто бони, – це споруди із спеціальної тканини, які розгортають, щоб обмежити певний район моря під час розливу нафти. На війні бони використовують, щоб обмежити пересування певним районом і таким чином убезпечити себе від нападу противника.

Нагадаємо, після вдалих атак ЗСУ на Кримський міст окупанти розмістили біля нього бони й захисні споруди. Втім, втрутитися вирішила природа, зруйнувавши їх за допомогою сильної бурі.

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